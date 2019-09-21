Husumetlileri tarafından öldürülen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

21.09.2019 12:27

Gaziantep'te husumetlileri tarafından silahla ateş açılarak öldürülen İsa Kaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.



Olay, Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde meydana gelmişti. Yaralama suçundan girdiği cezaevinden 3 gün önce tahliye olan İsa Kaya, husumetli olduğu uzak akrabaları tarafından silahla öldürülmüştü. Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



Kaya'nın ölümüne yol açan 2 şüpheli kısa sürede gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA