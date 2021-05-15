HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

SAMSUN'da aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında vücuduna 4 kurşun isabet eden Muhammet Kıcır (29) hayatını kaybetti, Ferit K. (32) ve kardeşi Emrah K. (29) yaralandı.

SAMSUN'da aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında vücuduna 4 kurşun isabet eden Muhammet Kıcır (29) hayatını kaybetti, Ferit K. (32) ve kardeşi Emrah K. (29) yaralandı. Olay sonrası hastane önünde tarafların yakınları ile polis ve bekçiler arasında çıkan arbede sırasında da 1 bekçi yaralandı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Kıcır ve arkadaşları ile husumetli oldukları Ferit K., kardeşi Emrah K. ve arkadaşları yol üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Muhammet Kıcır göğüs bölgesinden 4 kurşunla, Ferit K. ve Emrah K. kardeşler ise bacaklarından yaralandı. Arkadaşları tarafından otomobille Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülen Kıcır, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ferit K. ve Emrah K. kardeşler ise tedavi altına alındı. ARABALARDA ARAMA YAPILDI

Kıcır'ın taşındığı araba Gazi Devlet Hastanesi önünde, Ferit K. ve Emrah K. kardeşlerin taşındığı araç ise Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkında bulundu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nce araçlarda inceleme yapıldı. HASTANEDE ARBEDE Kıcır'ın hayatını kaybettiği haberini alan yakınları, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servis'inin önünde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve bekçilerle kalabalık arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda bir bekçi yaralandı. Kıcır'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Bu sırada tarafların yakınları arasında gerginlik yaşanmaması için hastanelere takviye çevik kuvvet polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili cinayet bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı