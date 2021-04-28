Hüsnü Bozkurt kimdir? Mustafa Hüsnü Bozkurt kaç yaşında, nereli? Hüsnü Bozkurt biyografisi!
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Hüsnü Bozkurt kimdir? Mustafa Hüsnü Bozkurt kaç yaşında, nereli? Hüsnü Bozkurt biyografisi!

Hüsnü Bozkurt kimdir? Mustafa Hüsnü Bozkurt kaç yaşında, nereli? Hüsnü Bozkurt biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

ADD, ÇYDD, Tenis Dağcılık ve Su Sporları Derneği gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinin kurucu üyelerinden olup, 1992 –1993 yıllarında Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulunda Asbaşkan olarak görev yapmıştır. Hüsnü Bozkurt kimdir? Mustafa Hüsnü Bozkurt kaç yaşında, nereli? Hüsnü Bozkurt mesleği nedir? Hüsnü Bozkurt hayatı ve biyografisi nedir?

2012 İl Kongresinde seçildiği kurultay delegeliği görevi devam etmektedir. ADD, ÇYDD, Tenis Dağcılık ve Su Sporları Derneği gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinin kurucu üyelerinden olup, 1992 –1993 yıllarında Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulunda Asbaşkan olarak görev yapmıştır. Hüsnü Bozkurt kimdir? Mustafa Hüsnü Bozkurt kaç yaşında, nereli? Hüsnü Bozkurt mesleği nedir?Hüsnü Bozkurt hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT KİMDİR?

Mustafa Hüsnü Bozkurt, 27 Aralık 1950 tarihinde Çanakkale'nin Ezine İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerinde tamamladıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesinden 1973 yılında mezun oldu. 1980 yılında KBB Uzmanlık eğitiminin ardından atandığı Konya' da 35 yıldır hizmet vermektedir. 1980 – 1987 yılları arasında Konya Asker Hastanesinde KBB Uzmanı olarak görev yapmış, 1987 yılında askerlikten istifa ile ayrılmış ve SHP de siyaset yapmaya başlamıştır. 1989 yerel ve 1991 Genel seçimlerinde SHP Konya örgütü çalışmalarında aktif olarak yer almıştır. 1992 – 1997 yılları arasında SSK Konya Hastanesi Başhekimliği görevini yürütmüş, Refahyol hükümetince görevden alınması üzerine 1997 yılında memuriyetten ayrılıp CHP de siyasi yaşamına devam etmiştir. 1998 – 1999 yıllarında CHP Konya İl Başkanı olarak görev yapmış, 1999 Genel seçimlerine milletvekili adayı olarak katılmıştır. 1998 – 2001 yılları arasında Kurultay delegesi olarak görev yapmıştır. Halen bir özel hastanede KBB Uzmanı olarak Konya halkına hizmet vermeyi sürdürmektedir. 2012 İl Kongresinde seçildiği kurultay delegeliği görevi devam etmektedir. ADD, ÇYDD, Tenis Dağcılık ve Su Sporları Derneği gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinin kurucu üyelerinden olup, 1992 –1993 yıllarında Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulunda Asbaşkan olarak görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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