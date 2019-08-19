19.08.2019 17:34

Hüsnü Arkan, söyleşide sevenleri ile buluştu

Yazar, müzisyen ve şair Hüsnü Arkan, İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen kitap günleri kapsamında söyleşiye katıldı.

Türkiye'nin önemli müzisyenlerinden, Ezginin Günlüğü Grubu'nun eski vokalisti, söz yazarı, besteci ve yazar Hüsnü Arkan, Foça'daki söyleşide sevenleri ile bir araya geldi. Tarihi Beşkapılar Kalesi'nde başlayan söyleşi ve imza gününe Arkan'ın sevenleri büyük ilgi gösterdi. Foçalılar, yaşamının bir bölümünü Foça'da geçiren ve günlük yaşamlarında sıkça rastladıkları Arkan'a, müzik ve edebiyat alanındaki çalışmalarının yanı sıra merak ettikleri konularda da sorular yöneltti. Müzikseverler, geçen yıl bir mekanda verdiği konseri daha geniş kitlelerin dinleyebileceği alanlarda tekrarlamasını, bazı gençler ise düzenleyecekleri çevre kampanyalarında kendilerine destek olmasını istedi.

Foça'da yaşamaktan ve gördüğü ilgiden son derece memnun olduğunu belirten Hüsnü Arkan, Bu gece Foça'daydık. Kitap imza günü ve söyleşimiz vardı. Eski, tarihi bir mekanda, kale içinde. Bende bir süredir Foça'da yaşamaya çalışıyorum. Foçalılarla güzel bir söyleşi yaptık. Müzikle, edebiyatla ilgili söyleştik. Gayet güzel bir gece oldu. Merak ettikleri, sormak istedikleri konulara cevap vermeye çalıştım. Daha çok edebiyat hakkında konuştuk dedi.

Kaynak: DHA