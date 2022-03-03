Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar dizileri ve filmleri! Hüseyin Elmalıpınar kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kutsal Damacana, Çiçek Taksi, Eşref saati gibi yapımlarda rol alan Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar kaç yaşında, nereli? Hüseyin Elmalıpınar dizileri ve filmleri!
Hüseyin Elmalıpınar kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hüseyin Elmalıpınar kaç yaşında, nereli? Hüseyin Elmalıpınar dizileri ve filmleri!
HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?
23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar, 3 Mart 2022'de hayatını kaybetti.
İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır. Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı.
HÜSEYİN ELMALIPINAR DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Rol Aldığı Bazı Filmler
- Kısmet
- Hititler
- Cumhuriyet (1998)
- Salkım Hanımın Taneleri (1999)
- Kayıp Cennet İnsanları (2004)
- Gökten Düşen Hazine (1999)
- Kutsal Damacana (2007)
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (2008)
- Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008)
- Çıngıraklı Top (2009)
- Kanal-i-zasyon (2009)
- Kolpaçino (2009)
- Kutsal Damacana 3 Dracoola (2011)
- Vay Başıma Gelenler (2013)
- Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk (2014)
- Gülcemal (2014)
- Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi (2015)
- Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)
- Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
- Bizim Semtin Çocukları (2018)
Rol Aldığı Bazı Dizi Filmler
- Çiçek Taksi 1995
- Deli Yürek 1998
- Bizim Evin Halleri 2002
- Çocuklar Duymasın - 2002
- Hayat Bilgisi - 2003
- Kurtlar Vadisi - 2003
- Aşk Mahkumu - 2004
- Cennet Mahallesi - 2004
- Karım ve Annem - 2004
- Melekler Adası - 2004
- Size Baba Diyebilirmiyim - 2004
- Şubat Soğuğu- 2004
- Yabancı Damat- 2004
- Acı Hayat -2007
- Alanya Almanya- 2005
- Bendeniz Aysel- 2005
- Kod Adı - 2006
- Arka Sokaklar- 2006
- Kollama - 2008
- Gece Gündüz -2009
- Ezel - 2011
- Yolunda A.Ş: Bir Ankara Dümeni (Zaloğlu Burhan) - 2012 (İnternet dizisi)
- Cesur Yürek (2016)
- Bizim Hikaye - 2019
- Dünya Hali - 2021
Haberler.com - Gündem