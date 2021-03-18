Hüseyin Çiloğlu kimdir?

Televizyon programlarında yaptığı koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Hüseyin Çiloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hüseyin Çiloğlu, insanların Kovid-19'a karşı aşırı derecede korkutulduğunu savunarak, bunun iyi bir yöntem olmadığını söylemektedir. Hüseyin Çiloğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Televizyonda programlarında yaptığı koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunanHüseyin Çiloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hüseyin Çiloğlu, insanların Kovid-19'a karşı aşırı derecede korkutulduğunu savunarak, bunun iyi bir yöntem olmadığını söylemektedir. Hüseyin Çiloğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HÜSEYİN ÇİLOĞLU KİMDİR?

Global risk stratejisti, olan Hüseyin Çiloğlu, Twitter hesabında kendisini Kovid-19 İmparatorluğunu Medyada Deşifre Eden Biyoistatistikçi olarak tanımlıyor. Twitter'da 7 binden fazla takipçisi bulunan Hüseyin Çiloğlu'nun biyografisine dair pek bilgi bulunmamaktadır.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulunan Hüseyin Çiloğlu, araştırma, inceleme, siyaset ve politika kategorilerinde eserler yazdı. Yazdığı 'Çivisi Çıkmış Dünya - İmparatorluk'tan Yaratıcı Yıkıma' kitabı ile adını duyuran Hüseyin Çiloğlu, bu romanında olmuş ya da olabilecek olayları anlatırken, zaman, mekân ve kişi unsurları üzerinde kurdu. Kahramanlar ve romanında ayrıntılı bir şekilde veren Hüseyin Çiloğlu, hikâyelere nazaran daha uzun bölümlere yer vermiştir.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL