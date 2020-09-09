Hüseyin Bağcı kimdir? Hüseyin Bağcı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Bağcı hayatı ve biyografisi!
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Hüseyin Bağcı kimdir? Hüseyin Bağcı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Bağcı hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hüseyin Bağcı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Bağcı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Bağcı hayatı ve biyografisi! Hüseyin Bağcı kimdir?

Hüseyin Bağcı kimdir? Hüseyin Bağcı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Bağcı hayatı ve biyografisi!
09.09.2020 20:19 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:24

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Hüseyin Bağcı hakkında araştırmalar yapılıyor. Hüseyin Bağcı kimdir? Hüseyin Bağcı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Bağcı hayatı ve biyografisi!

HÜSEYİN BAĞCI KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Aralık 1959

Kaç yaşında: 60yaşında

Nereli: Uzunköprü, Türkiye

Eğitim: Atatürk İlkokulu, Uzunköprü Lisesi, Ren Friedrich Wilhelm Üniversitesi

Hüseyin Bağcı,, (d. 29 Aralık 1959 , Uzunköprü, Edirne) öğretim üyesi, profesör. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

İlkokul ve ortaokulu Uzunköprü Atatürk ilköğretim, liseyi Uzunköprü Lisesinde okuyan Bağcı, Alman Konrad Adenauer Derneği'nin eğitim bursuyla 1979 yılında gittiği Almanya'da Bonn Üniversitesi'nde yüksek öğrenimini tamamlamış ve doktora çalışmaları için 1988 Mart ayında Türkiye'ye dönmüştür. "Demokrat Parti Döneminin Dış Politikası" konulu doktora tezi ile 1992 yılında doçent, 1998 yılında ise profesör olmuştur. ODTÜ tarafından 2000'de yılın en başarılı akademisyeni ve 2005'te yılın profesörü ödüllerine layık görülmüştür. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Türkiye'de televizyon ve radyolarda dış politika konusunda yorumlar yapmaktadır. 4 kitabı bulunmaktadır.

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