Hürriyet'ten Yüksek Sadakat'le arabalı konser sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hürriyet'ten Yüksek Sadakat'le arabalı konser sürprizi

İzmit'te 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yılını 5 gün boyunca sürecek etkinliklerle kutlayacak olan İzmit Belediyesi, Yüksek Sadakat'in sahne alacağı arabalı konserle zafer ruhunu taçlandıracak.

Hürriyet'ten Yüksek Sadakat'le arabalı konser sürprizi
18.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:37

İzmit'te 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yılını 5 gün boyunca sürecek etkinliklerle kutlayacak olan İzmit Belediyesi, Yüksek Sadakat'in sahne alacağı arabalı konserle zafer ruhunu taçlandıracak.

İzmit Belediyesi, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 98'inci yıl dönümünde, zafer ruhunu tüm kente dolu dolu yaşatmaya hazırlanıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile İzmitliler, 26 Ağustos Çarşamba günü başlayıp 30 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek olan etkinliklerle Zafer Bayramını doyasıya kutlayacak. Zafer kutlamalarının finali ise, Yüksek Sadakat'in katılacağı arabalı konserle nefesleri kesecek.

İzmit Belediyesi Kocaeli'de daha önce yapılmamış bir etkinlikle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını özel bir konserle taçlandıracak. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde düzenlenecek konserde ünlü müzik gurubu Yüksek Sadakat sahne alacak. Konsere gelecek olan vatandaşlar pandemi nedeniyle herhangi bir kaygı duymadan, arabalarından inmeden konseri rahatlıkla takip edebilecek. İzmitliler Zafer Bayramı coşkusunu, doyasıya yaşayacak.

Etkinlikler kapsamında sergiler, gösteriler, film gösterimleri, tiyatro oyunları ve birbirinden renkli stantlar vatandaşları bekliyor olacak. Son gün ise merakla beklenen Yüksek Sadakat konseri, arabalı özel etkinlikle Zafer Bayramı kutlamalarına damga vuracak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı Güncel
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Ekonomi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira...
Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası 23 şehirde 65 yaşa ek önlemler getirildi Güncel
Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası 23 şehirde 65 yaşa ek önlemler getirildi
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Güncel
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
'Duraktan almadın' diye kızıp şoförle bekçiyi darp ettiler! Kamera anbean kaydetti
"Duraktan almadın" diye kızıp şoförle bekçiyi darp ettiler! Kamera anbean kaydetti
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Kapadokya'daki tarihi binaya ilginç zincirli koruma! Görenler 'Türk işi' diyor
Kapadokya'daki tarihi binaya ilginç zincirli koruma! Görenler "Türk işi" diyor
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Hastanede profesörün profesöre saldırdığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Hastanede profesörün profesöre saldırdığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı
Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aamir Khan Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Fuat Çapa Can Bartu Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Hürriyet'ten Yüksek Sadakat'le arabalı konser sürprizi - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 12:05:40. #1.14#
title