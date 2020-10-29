Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman konusu nedir?
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Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman konusu nedir?

29.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:41
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman konusu nedir?

Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi oyuncuları kimler? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi nerede çekildi? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman hangi kanalda yayınlanacak? Kanal D'de saat kaçta başlıyor?

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken yapım, Kudret Sabancı yönetmenliğinde çekildi. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği film nerede çekildi? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi tüm detayları ile haberimizde.

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi bugün akşam yani 29 Ekim 2020 Perşembe akşamı saat 23:45 'de Kanal D ekranlarına gelecek.

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman konusu nedir?

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türk havacılık tarihinin en önemli ismi, zihni uçsuz bucaksız icatlarla dolu eşsiz bir mühendis olan, yaşamını yerli uçak üretimine ve yeni pilotlar eğitmeye adayan, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatı ilk kez beyaz perdeye taşındı. 1912 yılında, Vecihi 16 yaşındayken başlayan uçma sevdasına adanmış bu hayat hikayesi, uçak tasarlama hayallerinin peşinden Vecihi'nin izini sürerek giden Mehmet ve Selin'in günümüzde geçen öyküsüyle birlikte ilerliyor.

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Hilmicem İntepe (Vecihi Hürkuş)

Gizem Karaca (Hadiye)

Miray Daner

Bora Akkaş

Zeyno Eracar

Murat Arkın

Bahadır Yenişehiroğlu

Ali Nur Türkoğlu

Birol Ünel

Cem Uçan

Eray Türk

Efecan Dianzenza

Gurur Aydoğan

Hakan Yufkacıgül

Levent Can

Perihan Ünlücan

Rıza Akın

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