Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Samsun'da otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
23.06.2020 04:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 05:21

Samsun'da otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan kişiler kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Samsun - Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 FM 017 plakalı otomobil sürücüsü F.M. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Takla atarak durabilen araçta bulunan F.M. ve T.U. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Oto çekici tarafından şarampolden güçlükle çıkartılan otomobil hurdaya döndü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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