Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Bu esnada aracın bagajındaki buzağının olan biteni şaşkın gözlerle izlemesi dikkat çekti.

Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında, hurdaya dönen aracın bagajındaki buzağının bulunduğu yerden olup bitenleri izlemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas kent merkezinde, Mısmılırmak Caddesi ile Vali Muammer Bey Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İ.M. yönetimindeki 58 AAG 927 plakalı otomobil ile F.K. idaresindeki 58 AAK 514 plakalı kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılar şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BAGAJDAKİ BUZAĞI OLUP BİTENLERİ İZLEDİ

Kaza sırasında hurdaya dönen aracın bagajında bulunan buzağı dikkat çekti. Bagaja bağlı olan buzağı kaza sonrası olup bitenleri bulunduğu yerden izledi. Çevredeki vatandaşlar susadığını düşündükleri hayvana su vermek istedi. Buzağı, kazazedelerin yakınları tarafından araçtan alınarak başka bir aracın bagajına konularak geldiği Hıdırnalı köyüne götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;

Kaynak: İHA