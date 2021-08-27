Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
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Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan minibüse yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada minibüs devrilirken, otomobil hurdaya döndü.

Antalya'da otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan minibüse yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada minibüs devrilirken, otomobil hurdaya döndü. Aydınlatma direği ve trafik lambasının da yerinden söküldüğü kazada araç sürücüleri hurdaya dönen araçlardan şans eseri burunları bile kanamadan çıktı. Kazan anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu Kızılot Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Cavit Can Akpınarlı'nın kullandığı 07 RH 9159 plakalı otomobil, Kızılot trafik ışıklarında Kızılot pazaryeri istikametinden D-400 karayoluna çıkan Cemal Akdağ'ın kullandığı 07 BBJ 24 plakalı toptancı minibüsüne çarptı. Cemal Akdağ'ın kullandığı minibüs, çarpmanın şiddetiyle refüje devrilirken, Cavit Can Akpınarlı'nın kullandığı otomobil ise refüjde bulunan aydınlatma direği ve trafik lambasını altına aldıktan sonra durabildi.

"Kaza anı güvenlik kameralarında"

Kazada, devrilen minibüs ile hurdaya dönen otomobilin sürücüleri araçlarından burunları bile kanamadan kendi imkanlarıyla çıktılar. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin yanında bulunan diğer araçlarla birlikte yeşil ışıkta geçtiği, minibüsün ise yolun bir an boş olmasından yararlanarak kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği görüldü. - ANTALYA

Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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