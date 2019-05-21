Hurdalıkta Unutulan Iı. Dünya Savaşı Uçağı "That's All, Brother" Normandiya Semalarına Dönecek
İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya Çıkarması'na öncülük eden uçak, savaşın 75'inci yıl dönümde onarılarak tekrar Avrupa semalarına dönecek
İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya Çıkarması'na öncülük eden uçak, savaşın 75'inci yıl dönümde onarılarak tekrar Avrupa semalarına dönecek.
"That's All, Brother" (Hepsi bu kadar birader) isimli C-47 modeli uçak 1944 yılında Normandiya Çıkarması sırasında kullanılmıştı. Savaştan sonra emekliye ayrılan uçağın akıbeti bilinmiyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com