Hurda Yüklü Tır Alt Geçide Sıkıştı

Sivas'ta, alt geçide sıkışan hurda demir yüklü tır, yaklaşık bir saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yüksel Çetin'in (53) kullandığı 58 HA 245 plakalı tır, Sivas'tan yüklenen hurda demirleri Osmaniye'ye götürmek üzere yola çıktı. Tır, Ata Sanayi'den Yenişehir Mahallesi istikametine giderken, 4 metre 20 santimetre yükseklikteki Halfelik alt geçidinde sıkıştı.

Aracı hareket ettirmeyi başaramayan sürücü, polisten yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Sürücü Çetin, tıra geri manevra yaptırmaya başladı. Tır sıkıştığı yerden yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasında kurtarıldı.

Sıkışma nedeniyle alt geçitte hasar oluştu.

Olay yerine gelen Sivas Belediyesi zabıta ekipleri tutanak tutarak, hasar tespiti yaptı. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyrettiği gerekçesiyle tır polis ekiplerince bağlanırken, sürücüye de para cezası uygulandı.