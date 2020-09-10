Hurda yığınına dönen araçtan mucize eseri sağ çıktı
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Hurda yığınına dönen araçtan mucize eseri sağ çıktı

Seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araç, hurdaya döndü. Aracın içerisinde bulunan sürücü ise ağır yaralandı.

10.09.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:35

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Midyat ilçesi istikametinden Gercüş istikametine seyir halinde olan 01 BL 967 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken sürücü Şivan Şaşmaz ağır yaralandı.

Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı!

KAZAYI GÖRENLER HABER VERDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şaşmaz, daha sonra Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hurda yığınına dönen araçtan mucize eseri sağ çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
ADİL: emniyet kemeri hayat kurtarır ben bizzat yaşadım
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VAHİT: O hurda yığınını 3 ay sonra tekrar trafikte görürseniz şaşırmayın
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 12:02:12. #1.15#
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