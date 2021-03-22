Kağıt toplayan gencin 3 kişi tarafından dövülüp, motosikletinin yakılma anı kamerada
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Kağıt toplayan gencin 3 kişi tarafından dövülüp, motosikletinin yakılma anı kamerada

22.03.2021 19:12 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:46

Antalya'da 3 kişinin, kağıt toplayan Suriye uyruklu genci darbedip, motosikletini kamyonetle ezdikten sonra yaktığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan Suriyeli genç, hurda kağıt toplamak için motosikleti ile birlikte Fener Caddesi üzerinde bir çöp konteynerinin yanına yaklaştı. Bu sırada Ömer B. (18) yönetimindeki 07 BVR 49 plakalı kamyonet, yabancı uyruklu gencin motosikletine çarptı. Kaza sonrası araçtan inen Ömer B, Ali R. ve Haktan Ç, çıkan tartışmanın ardından Suriyeli genci yumruk, taş ve sopa ile darbetti. Suriyeli genç başına aldığı darbelerle baygınlık geçirirken, şüpheliler ise gencin motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip, ardından yaktı.

ÇEVREDEKİLERİN TEPKİSİ ÜZERİNE ŞÜPHELİLER KAÇTI

Çevredekilerin tepkisi ile saldırganlar olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki Suriyeli genci Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 KİŞİDEN 2'Sİ YAKALANDI

Polis, görgü tanıkların verdiği eşkal doğrultusunda şüphelilerin Ömer B, Ali R. ve Haktan Ç. olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan çalışmada plakası belirlenen kamyonet, Fener Mahallesi 1907 Sokak'ta park halinde bulundu. Çevrede yapılan aramalarda şüphelilerden Ömer B. 1907 Sokak'ta, Ali R. ise 1977 Sokak üzerinde yakalandı. Diğer şüpheli Hakan Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kağıt toplayan gencin 3 kişi tarafından dövülüp, motosikletinin yakılma anı kamerada

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Bu arada, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde. Saldırganların hurda toplanan motosikletin üzerinden kamyonetle geçme anı, motosikleti yakmaları, Suriyeli genci darbettiği anlar yer aldı.

Kağıt toplayan gencin 3 kişi tarafından dövülüp, motosikletinin yakılma anı kamerada
Kağıt toplayan gencin 3 kişi tarafından dövülüp, motosikletinin yakılma anı kamerada
Kağıt toplayan gencin 3 kişi tarafından dövülüp, motosikletinin yakılma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
KALBASKA: Ülkede caydırıcı cezamı var Allah aşkına ön kapıdan giren 2 saat sonra arka kapıdan çıkıyor !
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