Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, gözyaşları içinde çektiği videoda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek SMA hastaları çocuklar için ilaç alınamadığını için yardım istedi.

19.08.2020 12:06 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:50

Sosyal medya hesabından sık sık SMA hastalı bebekler için yardım çağrısında bulunan oyuncu Bergüzar Korel, gözyaşları içinde çektiği videosunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.

"ALDIĞIM NEFESTEN UTANIYORUM"

"Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek gözyaşlarına boğulan oyuncu "Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun. Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her yeri hortumlar bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve bazı aldığım nefesten utanıyorum" dedi.

Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Haber Yorumları (14)
KOROGLU: BUNU KEŞKE BAŞKA BİRİ İSTESE İDİ BU KADIN VE KOCASI VATAN HAİNİDİR
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
DENİZ: tebrik ediyorum çocuklar dünyanın en günahsızıdır. hangi el yardım ediyorsa Allah ondan razı olsun. Allah senden razı olsun Berguzer. yorumlara bakıyorumda hala artniyet kötü kalpli yorumlar İnsan olduğunu unutan varlıklar. Allah büyük.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
.....: KONU FUTBOL OLUNCA BİR GECEDE MİLYONLAR TOPLANIYOR. TABİ Kİ DEVLET OLARAK İLGİLENECEKLER AMA SİZ ÜNLÜLERDE BİR ARAYA GELİN YARDIM GECESİ DÜZENLEYİN.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu Politika
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Ekonomi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek Güncel
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı Eğitim
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
'Büyük bir yanlış yaptım' deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı
"Büyük bir yanlış yaptım" deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Hacı Bektaş Donald Trump Fahrettin Altun
Magazin Alişan İrem Derici Halit Ergenç Acun Ilıcalı
Spor Süleyman Seba Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 12:52:17. #1.14#
title