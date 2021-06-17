huner'in ilk single'ı müzikseverlerle buluştu

Müzikseverlerin ilk olarak İstanbullu indie-pop ekibi Sepya ile tanıdığı ve kariyerine günümüzde solo olarak devam huner'in ilk single'i müziksever-lerle buluşuyor.

Müzikseverlerin ilk olarak İstanbullu indie-pop ekibi Sepya ile tanıdığı ve kariyerine günümüzde solo olarak devam huner'in ilk single'i müziksever-lerle buluşuyor. Söz ve müziği huner'e, prodüksiyonu ise Flytones'a ait "İhanetler" adlı single, 18 Haziran'da tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Yerli R&B ve pop sahnesine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan huner, ilk single'ı "ihan-etler" ile solo kariyerinin adımlarını atıyor. "İhanetler", Kerem Akdağ ve Harun İyicil'den oluşan Flytones'un sound'uyla ve huner'in indie'den sonra yetkinliğini ispat ettiği R&B vokalleriyle dikkat çekiyor.

ŞARKIYI TRAFİKTE YAZMAYA BAŞLADIM

İlk single çalışmasının hikayesini anlatan huner, "İhanetler'i 2019 sonlarında işten eve dönerken arabada köprü trafiğinde yazmaya başladım. Aklımda bazı sözler ve melodiler dolanıp duruyordu, eve geçtiğimde gitarı alıp şarkıyı yazmaya başladım. O sırada Sepya isimli grubum da devam ediyordu ancak ben bu şarkının Sepya'nın tarzının çok dışında olabileceğini görmüştüm. O an solo kariyerimin ilk adımını attığımı düşünüyorum" dedi.

Müzikseverler için yaz boyunca sürprizlere devam edeceğini söyleyen huner, yerli R&B'nin bir diğer iyi ismiyle imza attığı single'larını da yaz döneminde müzikseverle-rin beğenisine sunacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Halihazırda birçok şarkım var. Bu şarkıların prodüksiyonu ve yazımında Türkçe R&B'nin öncü isimlerinden biriyle çalışıyorum. Bu yaz sound anlamında daha Soul ve R&B tonlarına kayan parçalarımla sürprizlerime devam edeceğim. Modern R&B alanında müzik yapmak benim hayalimdi, bunu gerçekleştirmek için yola çıktığım için çok mutluyum. Hayalim Türkiye'ye Türkçe R&B müziği biraz daha sevdirmek, bu alanda yeni bir yol açmak ve bana cesaret veren örnek aldığım müzisyenler gibi ben de bu yolda ilerlemek isteyen başka sanatçılara ilham olabilmek istiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı