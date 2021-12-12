Hüner Coşkuner neden öldü? Hüner Coşkuner kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi?

Hüner Coşkuner neden öldü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hüner Coşkuner, nefes darlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı duyurulmuştu Coşkuner, hastanede yaşam mücadelesine devam edemedi ve 4 Şubat 2021 akşam saatlerinde hayata veda etti. Hüner Coşkuner kimdir, kaç yaşında? Hüner Coşkuner hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Hüner Coşkuner neden öldü? Kemik İliği Kanseri nedir, belirtileri nelerdir? araştırıldı. İşte detaylar...

HÜNER COŞKUNER NEDEN ÖLDÜ?

Hüner Coşkuner, uzun yıllardır Kemik İliği kanseriyle mücadele ediyordu. Hakkında son yapılan açıklamada: "Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır" ifadelerinde bulunulmuştu. Hüner Coşkuner, hastanede yaşam mücadelesine devam edemedi ve 4 Şubat 2021 akşam saatlerinde hayata veda etti.

HÜNER COŞKUNER KİMDİR?

Hüner Coşkuner 1 Nisan 1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. Klasik Türk müziği şarkıcısı Coşkuner 57 yaşındadır. Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip oldu. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocalardan feyz aldı. Bunlardan bazıları Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'dir.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı. Bu faaliyetler halen tarafınca devam ettirilmektedir.

İlk albümünü 1987 yılında Selami Şahin'in müzik yapım şirketi Şahinler Plak'tan çıkaran sanatçı ardından 1989 yılında Çaçan Plak'tan çıkardığı Sakın Dönme Geriye adlı stüdyo albümüne imza atmıştır. Bu albüm müzik otoriteleri tarafından sanatçının en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sonra sırasıyla Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor ve Olamaz isimli stüdyo albümlerine imza atmıştır. Yine 1993 yılında çıkan Gidiyor adlı albüm Hüner Coşkuner'in önemli projelerinden biri olmuştur. 1995 yılında Elenor Müziğe transfer olan sanatçı Elenor Müzik etiketi altında 10 adet stüdyo albümüne imza atmıştır. 2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı albümü deyim yerindeyse müzik dünyasını kasıp kavurmuştur. 2015 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan Seni Acele Görmem Lazım adlı albümü çıkarmıştır. Gerek sahne asilliğine gerekse sesine hürmeten çok kişi tarafından sevilip dinlenen sanatçı Türkiye'nin kadın Türk Sanat Müziği duayenleri arasında kabul görmektedir.

HÜNER COŞKUNER ALBÜMLERİ

• Doğuş (1987)

• Sakın Dönme Geriye (1989)

• Beni Sevmeni İstiyorum (1990)

• Gidemezsin (1991)

• Haydi Tut Ellerimi (1992)

• Gidiyor (1993)

• Olamaz (1994)

• Bir Evcilik Oyunu (1995)

• Bir Hüner Coşkuner Klasiği (1996)

• Beni Tek Sen Anlarsın (1997)

• Ben Ölürüm (1998)

• İşte Düet Sevemem (Erol Büyükburç ile) (1999)

• Klasikler 2 (2000)

• Vurgunum Sana (2002)

• Geleceksen Gelme Yar (2005)

• Nerede (2007)

• Klasikler 3 (2009)

• Güle Güle Git (2011)

• Yeşilçam Klasikleri (2013)

• Seni Acele Görmem Lazım (2015)

KEMİK İLİĞİ KANSERİ NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kemik iliği kanseri, kemik iliğinde kanı oluşturan kök hücrelerin kaynaklandırdığı bir kanser türüdür. Kemiğin merkezinde yer alan sünger benzeri malzemenin kemik iliğinin derinliklerinde, kırmızı kan hücrelerine, beyaz kan hücrelerine ve trombositlere dönüşen kök hücreler bulunur. Kemik iliği kanseri, ilikteki hücrelerin anormal bir şekilde ya da hızlandırılmış bir oranda büyümeye başladığında meydana gelir.

Kemik İliği Kanseri belirtileri şu şekildedir:

• Kemiklerde ağrı ve hassasiyet durumu. Bu ağrılar sırt, kaburga ya da kalça kemiklerinde genellikle görüşür. Oluşan ağrı veya hassasiyet sürekli görülür ve hareketle artar.

• Kemiklerde kolay kırılma vezayıflama görülür. Multipl miyelom, kemikleri zayıflatabilir hatta kırılma olasılığını da arttırır. Omurga, kol ve bacaklardaki uzun kemikler bu durumdan en sık etkilenir.

• Omurilik sıkışması.

• Omurganın kırıkları omurlarda çökmeye, ağrıya ve bazen de omurilikte sıkışmaya neden olabilir. Bu hassasiylet dutumu ayrıca bacaklarda uyuşma, kuvvet kaybı, mesane ve bağırsak kontrolünde kayıp gibi durumları da beraberinde getirir.

• Kansızlık.

• Tekrarlanan enfeksiyonlar.

• Kan Kalsiyum düzeyinde artış meydana gelmesi.

• Anormal Kanama: Miyelom hastalarında, kanın pıhtılaşmasını sağlayan plateletlerin üretilmesinde bir azalma meydana gelebilir. Bunun sonucunda hastalarda tekrarlayan burun kanamaları, diş eti kanamaları görülebilir. Kadın hastalarda yoğun adet dönemleri de yine görülebilecek belirtiler arasındadır.

• Kanın akışkanlığında azalma

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