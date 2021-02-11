Hüner Coşkuner'in son şarkısı ortaya çıktı

57 yaşında kemik iliği kanserine yenik düşen Hüner Coşkuner'in söz ve bestesinin kendisine ait son şarkısının kayıtları ortaya çıktı. Coşkuner'in rahatsızlığı nedeniyle piyasaya çıkmayan şarkının detaylarını sanatçıyla çalışan orkestra şefi Onur Özelçağlayan anlattı. Özelçağlayan, "Hüner Hanım'ın ailesiyle görüşme fırsatım olmadı. İstedikleri zaman şarkıyı alıp hatırasını yaşatma adına çıkartabilirler" dedi. Coşkuner'le single çalışmasını yaptığı Can Stüdyoları'nda konuşan müzisyen, "Son kayıtları bu stüdyoda yaptık. Şarkılarını aşkla okurdu. En son şarkısının söz ve bestesi kendisine aitti. O yüzden ayrı bir özeniyordu. Okuma provalarını yapmıştık. Sadece şarkıyı çıkarması kalmıştı" dedi. Coşkuner'in sağlık sorunları nedeniyle single'ın çıkış tarihini ertelediğini anlatan Özelçağlayan, "Bir gün beni aradı. 'Sağlık sorunlarım var. Biraz erteleyebilir miyiz?' diye sordu. 'Tamam' dedim. Aradan bir iki ay geçti, aradım. 'Başlayalım mı?' diye sordum. 'Hastane işlerim bitmedi' dedi. Çalışmaya Ocak 2020'de başlamıştık. Aradan bir 10 ay geçti. Biz çalışmasına başladığımızda sıkıntısı yoktu" diye konuştu.

İNSANCIL VE NAİF BİR KADINDI

Hüner Coşkuner'in özel bir kadın olduğunu vurgulayan Özelçağlayan, "İnsancıl, çok naif bir kadındı. Birçok yardım derneğine, vakıflara para almadan konser verirdi. Sadece orkestranın parasını ödetirdi. Onun dışında tek kuruş almazdı. Kazanılan para derneklere kalırdı" dedi.

İşte son şarkı

Söz ve bestesi Hüner Çoşkuner'e ait olan şarkının bir bölümü şöyle: Yaşıyorum sanmışım ben senden önce Yeniden buldum sanki seni görünce Ne boşmuş dünya malı istemem dünyaları Hayat ne güzel şey insan sevince

Kaynak: Hürriyet