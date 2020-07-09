Humble Bundle'dan Kaçırılmayacak Macera Oyunları Paketi!
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Humble Bundle'dan Kaçırılmayacak Macera Oyunları Paketi!

Humble Bundle, özel fırsatlar sunarak oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Humble Bundle'da macera oyunlarını oynamaktan keyif alanların kaçırmaması gereken bir fırsat bulunuyor.

Humble Bundle'dan Kaçırılmayacak Macera Oyunları Paketi!
09.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:47

Humble Bundle, özel fırsatlar sunarak oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Humble Bundle'da macera oyunlarını oynamaktan keyif alanların kaçırmaması gereken bir fırsat bulunuyor. Humble Bundle'da kaçırılmayacak macera oyunları paketi ile ilgili detaylar haberimizde.

Humble Bundle'ın Macera Oyunları Paketinde Hangi Oyunlar Bulunuyor?

Humble Bundle tarafından sunulan Summer Adventure Games paketinde çok başarılı macera oyunları bulunuyor. Macera oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız ve henüz Telltale Games'in muhteşem oyularını oynama fırsatı bulamadıysanız Summer Adventure Games paketini satın alabilir ve hemen ardından satın aldığınız oyunları Steam üzerinden aktif edebilirsiniz. İşte, Summer Adventure Games paketinde yer alan oyunlar!

Humble Bundle'da Summer Adventure Games paketi kapsamında 5 TL karşılığında Batman: The Enemy Within - The Telltale Series, The Walking Dead - Season 1, The Walking Dead: 400 Days ve Oxenfree oyunlarına sahip olabilirsiniz. 52 TL ödeyerek yukarıda yer alan oyunlara ek olarak The Wolf Among Us, Batman - The Enemy Within Shadows Mode, The Walking Dead: Michonne ve The Walking Dead - Season 2 oyunlarını Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Summer Adventure Games paketi kapsamında 105 TL ödediğiniz takdirde yukarıda yer alan oyunlara ek olarak Heaven's Vault, Batman - The Telltale Series, Batman - The Telltale Series Shadows Mode, The Walking Dead: The Final Season ve The Walking Dead: A New Frontier oyunlarına sahip olabilirsiniz.

Humble bundle'da Summer Adventure Games paketini satın alarak hem başarılı macera oyunlarının sahibi olabilir hem de yardım kuruluşuna destek olabilirsiniz. Humble Bundle tarafından sunulan Summer Adventure Games paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sunulan paket hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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