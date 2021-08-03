Hülya Duyar kimdir? Hastalandı mı, sağlık durumu nasıl? Hülya Duyar'ın hastalığı nedir? Hülya Duyar kaç yaşında, nereli?
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Hülya Duyar kimdir? Hastalandı mı, sağlık durumu nasıl? Hülya Duyar'ın hastalığı nedir? Hülya Duyar kaç yaşında, nereli?

Hülya Duyar kimdir? Hastalandı mı, sağlık durumu nasıl? Hülya Duyar'ın hastalığı nedir? Hülya Duyar kaç yaşında, nereli?
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Ekranların sevilen oyuncusu Hülya Duyar kimdir merak edildi. Son dakika haberine göre Hülya Duyar'a yapılan kontrollerde beyninde tümör tespit edildi. Bunun ardından vatandaşlar Hülya Duyar'ın sağlık durumu nasıl? Hülya Duyar hastalığı ne? merak etti.

Komedyen Cem Yılmaz ile reklam çekimi yaptığı sırada fenalaşan, ardından bir kez daha tatilde baygınlık geçiren ünlü oyuncu Hülya Duyar'dan üzücü haber geldi. Duyar'a yapılan ilk kontrollerde beyninde tümör tespit edildi. Duyar'ın hastalığını haber alan dostlarının ise ünlü oyuncuyu telefon yağmuruna tuttuğu öğrenildi. Peki, Hülya Duyar kimdir? Sağlık durumu nasıl? Hülya Duyar hastalığı nedir? Hülya Duyar kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

HÜLYAR DUYAR KİMDİR?

Hülya Duyar, 26 Haziran 1970 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleri de yapmaktadır.

HÜLYA DUYAR HASTALANDI MI? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başarılı oyuncuları arasında yer alan Hülya Duyar, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'la reklam filmi çektiği sırada bayılmış, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı. Duyar, fenalaşmasının ardından bu kez de tatilde baygınlık geçirdi.

Yapılan kontrollerde 51 yaşındaki Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi. Duyar'ın rahatsızlığını öğrenen sanatçı dostları hemen seferber oldu. Hülya Duyar'ın çarşamba günü ameliyat olacağı öğrenildi.

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Hülya Duyar kimdir? Hastalandı mı, sağlık durumu nasıl? Hülya Duyar'ın hastalığı nedir? Hülya Duyar kaç yaşında, nereli? - Haberler
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