: Hülya Avşar'ı arkadaşı uyardı Projeyi söyleme

18.01.2020 19:31 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:01

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutladı. Avşar, 22 yaşına giren kızı Zehra'nın yeni saçlarını çok beğendiğini söyledi.

"KAHVALTI YASAKLANMALI MI?" TARTIŞMALARINA İLK YORUM

Kutlama yemeğine katılan eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve eski kayınvalidesi Gülümser Çilingiroğlu ile poz veren Avşar, Doktor Mehmet Öz'ün "Kahvaltı yasaklanmalı" açıklamasına ilişkin, "Köylü hanımlar ne yapıyorsa onu yaparım ben. Tarhana çorbası mı, börek mi bazlama mı... Bunların hepsi bizim kültürümüzde var" değerlendirmesinde bulundu.

"PROJEYİ SÖYLEME"

"2020'den ne bekliyorsunuz?" sorusuna yanıt vermeye hazırlanan Avşar'ın aracındaki arkadaşı da lafa girdi ve "Projeyi söyleme" diyerek ricada bulundu.

Ailesinin ardından mekandan çıkan Zehra Çilingiroğlu, hızla taksiye bindi. Çilingiroğlu'na bir gün önce AVM'de beraber görüntülendiği sevgilisi Alaattin Kadayıpçıoğlu'nun eşlik etmemesi dikkat çekti.

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