Hülya Avşar genç şarkıcının klibinde oynadı Alternatif müziğin taze isimlerinden Kerem Yeğinboy, sözü müziği kendisine ait 'Yalanlar İçinde' şarkısını Avrupa Müzik markasıyla yayımladı

Son yıllarda beğendiği genç müzisyenlere destek veren Hülya Avşar, Kemal Başbuğ'un yönetmenliğinde çekilen video klipte rol aldı. Bir kadının değişik ruh hallerinin anlatıldığı video klipte Avşar, oyunculuk gücüyle göz doldurdu. Rock müziğin geleneksel ve melodik yapısının kullanıldığı 'Yalanlar İçinde' de Kerem Yeğinboy sade ve hisli& ; vokali son yıllarda alternatif dünyanın önemli isimlerinden biri olacağının sinyallerini verdi. 1991 İzmir, Karşıyaka doğumlu olan Kerem Yeğinboy, müziğe 13 yaşında elektro-gitar çalarak başladı.

Kaynak: Snob Magazin