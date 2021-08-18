Hülya Avşar denizde şov yaptı
Son olarak 'Masumiyet' dizisinde rol alan Hülya Avşar, dizi final yaptıktan sonra her sene olduğu gibi soluğu Ayvalık'taki yazlığında aldı. Spora olan tutkusuyla dikkat çeken Avşar, su üzerinde de hünerlerini gösterdi.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Rol aldığı dizinin final yapmasıyla soluğu Ayvalık'taki evinde alan Hülya Avşar, sporunu aksatmıyor. Önceki gün deniz üzerinde wakeboard yaparken görüntülenen oyuncunun, keyfine diyecek yoktu. Su üzerinde hünerlerini gösteren Avşar'ın 5 yaşından bu yana ileri seviyede yüzdüğü biliniyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar'ın sezonun yorgunluğunu tenis ve deniz sporları yaparak çıkarıyor. Uzun süre sonra 'Masumiyet' dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar'ın, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.
Kaynak: Snob Magazin