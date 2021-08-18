Hülya Avşar denizde şov yaptı
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Hülya Avşar denizde şov yaptı

Hülya Avşar denizde şov yaptı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak 'Masumiyet' dizisinde rol alan Hülya Avşar, dizi final yaptıktan sonra her sene olduğu gibi soluğu Ayvalık'taki yazlığında aldı. Spora olan tutkusuyla dikkat çeken Avşar, su üzerinde de hünerlerini gösterdi.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Rol aldığı dizinin final yapmasıyla soluğu Ayvalık'taki evinde alan Hülya Avşar, sporunu aksatmıyor. Önceki gün deniz üzerinde wakeboard yaparken görüntülenen oyuncunun, keyfine diyecek yoktu. Su üzerinde hünerlerini gösteren Avşar'ın 5 yaşından bu yana ileri seviyede yüzdüğü biliniyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar'ın sezonun yorgunluğunu tenis ve deniz sporları yaparak çıkarıyor. Uzun süre sonra 'Masumiyet' dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar'ın, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

Hülya Avşar denizde şov yaptı

Kaynak: Snob Magazin

57 yaşındaki Hülya Avşar denizde şov yaptı
57 yaşındaki Hülya Avşar denizde şov yaptı
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Hülya Avşar denizde şov yaptı - Haberler Magazin
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