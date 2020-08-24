Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, balkonda bikinisiyle spor yaptığı anı takipçilerinin beğenisine sunan Avşar'ın paylaşımı büyük beğeni topladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina döneminde sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hülya Avşar, yaptığı son paylaşımla yine gündem olmayı başardı. Şimdilerde ailesiyle Ayvalık'ta tatil yapan 56 yaşındaki güzel şarkıcı, balkonda bikinisiyle spor yaparken verdiği pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Hülya Avşar'ın "yıldız" emojisiyle yaptığı paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. KIRMIZI BİKİNİSİYLE TEKNEDE KEYİF YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞMIŞTI Öte yandan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde kırmızı bikinisiyle tekne keyif yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sere serpe uzanırken bir video çektiren Avşar, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.