HÜLYA AĞANSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

28.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:00

Müslim SARIYAR-Kubilay ÖZEV/ YERALTI dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy, Mecidiyeköy Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Ağansoy'un çocukları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy kanser rahatsızlığı nedeniyle dün vefat etmişti. Hülya Ağansoy için bugün Mecidiyeköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ağansoy'un çocukları Uğur Kürşad Ağansoy, Asena Melike Ağansoy'un yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Ağansoy için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Helallik alındı. Ağansoy cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------Cenaze öncesi tabut başında bekleyenler-Tabut başında dua-Oğlu ve kızından detaylar-Cenaze namazı kılınması -Omuzda taşınması ve araca yüklenmesi-Cenazeden genel görüntü

Kaynak: DHA