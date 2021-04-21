Bolu'da cezaevindeki yakınlarını ziyaret eden çocuklar için oyun alanı hazırlandı
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Bolu'da cezaevindeki yakınlarını ziyaret eden çocuklar için oyun alanı hazırlandı

Bolu'da cezaevindeki yakınlarını ziyaret eden çocuklar için oyun alanı hazırlandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "Mutluluk Her Yerde" projesi kapsamında yakınlarını ziyaret eden çocukların vakit geçirebileceği oyun alanı oluşturuldu.

Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "Mutluluk Her Yerde" projesi kapsamında yakınlarını ziyaret eden çocukların vakit geçirebileceği oyun alanı oluşturuldu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, hükümlü ve tutukluların aileleri ile bir araya geldiği açık ziyaretlere gelen çocuklar için Adalet Bakanlığı ile Türk Kızılayı arasındaki iş birliği protokolü kapsamında Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu Kızılay Şubesi ve Gönüllülerinin "Mutluluk Her Yerde" projesiyle kurumun açık ziyaret alanlarında oyun alanı oluşturulduğu bildirildi.

Bu projeyle ceza infaz kurumlarında bulunan yakınlarını ziyarete gelen çocukların desteklenebilmesi, topluma uyum süreçlerinde destek olunabilmesi, aile ilişkilerinin güçlendirilebilmesi ve ceza infaz kurumunda geçirdiği süreyi eğlenceli ve verimli hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaydırak, oyun bankı, masa-sandalye takımı, peluş ve plastik oyuncaklar, zıpzıp toplar, boyama kitapları, boyama kalemleri ve Kızılay gönüllüleri tarafından oluşturulan oyun çadırı gibi malzemelerden oluşan 'Oyun Alanı', Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Cumhuriyet Savcısı Serkan Birdane, İI Jandarma Alay Komutanı Ömer Ersever, İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Nur Ögün, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdullah Akgün, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Akkuş, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Necati Uyanık ve Bolu Kızılayı katılımı ile hizmete açıldı."

Açıklamada, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın emeği geçen Türk Kızılay çalışanları ve gönüllüleri ile Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürüyle çalışanlarına teşekkür ettiği belirtildi.

Bolu'da cezaevindeki yakınlarını ziyaret eden çocuklar için oyun alanı hazırlandı
Bolu'da cezaevindeki yakınlarını ziyaret eden çocuklar için oyun alanı hazırlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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