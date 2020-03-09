Hükümlü annelerin çocukları için şarkı söylediler
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hükümlü annelerin çocukları için şarkı söylediler - Haber
8 Mart, Bodrum, Güncel

Hükümlü annelerin çocukları için şarkı söylediler

Bodrum'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir konser verildi.

09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:21
Hükümlü annelerin çocukları için şarkı söylediler

Bodrum'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir konser verildi. Ayvalık Açık Tip Cezaevi Kadın Hükümlülerin Çocukları için oyun evi yapımı masraflarını karşılamak amacıyla gerçekleşen "Ona Ses Ol" projesi kapsamında Mandalin'de gerçekleştirilen konsere ilgi yoğun oldu.


Hükümlü annelerin çocukları için Sanatçı Pınar Seli Soydaş öncülüğünde bir araya gelen psikolog, avukat, emlak danışmanı, mühendis, ev hanımı gibi farklı meslek gruplarından 24 kadın, sahnedeki performanslarıyla alkış aldı. Konseri izleyenler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt da vardı.


Sezen Aksu'nun 'Bir çocuk sevdim' adlı şarkısı ile konsere başlayan koro, 'Gidelim buralardan', 'Bana bir masal anlat baba', 'Ünzile', 'Güneş topla benim için' gibi şarkıları seslendirdi.


Sahnede yaptığı konuşmada konsere destek veren herkese teşekkür eden Pınar Seli Soydaş, ayrıca kamu spotu olarak yayınlanması için bir klip hazırladıklarını da belirterek "Daha geniş kitlelere yayılsın, daha çok insan farkına varsın, farkındalık olsun istedik. Çünkü çoğumuz içeride 0-6 yaşa kadar çocukların olduğunu bilmiyoruz. Annelerinin yanında kalmak zorunda olduklarını bilmiyoruz. Daha çok farkındalık ve bu yolda bir şeyler yapabilmek adına bir klip hazırladık. Kamu spotu haline gelebilmesi için de elimizden geleni yapacağız. Sizlerin beğenisine sunuyoruz" dedi.


Soydaş'ın konuşması sonrası mekan içerisindeki ekranda klip oynatıldı.


Kadın ve çocuk temalı şarkıların koro ve solo olarak söylendiği konser, yaklaşık 2 saat sürdü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Engin Özkoç Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hülya Avşar Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Podolski Berkay Şahin Ünal Karaman Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Hükümlü annelerin çocukları için şarkı söylediler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:26:09. #1.14#