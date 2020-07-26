Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Son haftalarda yeniden gündemde olan ve hükümetin çekilmeyi düşündüğü İstanbul Sözleşmesi ankette vatandaşlara yöneltildi. Buna göre yüzde 63,6'lık bir kısım çekilme fikrine sıcak bakmıyor.

"İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen ve tam adı "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan sözleşme son haftalarda kadın cinayetleri ve hükümetin sözleşmeden çekileceği yönünde çıkan haberlerle bir kez daha gündemimizde. Ancak yapılan anket sonuçlarına göre vatandaşların sadece yüzde 17'lik bir kısmı hükümetin bu kararını destekliyor.

YÜZDE 19,4'ÜN FİKRİ YOK

MetroPOLL Araştırma, düzenli olarak yaptığı ve "Türkiye'nin Nabzı" adını verdiği anketlerinde kamuoyunun nabzını ölçmek için vatandaşlara gündemdeki konularla ilgili sorular yöneltiyor. Son araştırmada da "İstanbul Sözleşmesi" ankette kendine yer aldı.

Ankette vatandaşlara "İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik şiddeti engellemeyi amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir. Hükümetin bu sözleşmeden çekilmesini onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Bu soruya katılımcıların yüzde 63,6'sı "hayır, onaylamıyorum" cevabı verirken yüzde 17'si ise "evet" cevabı verdi. Yüzde 19,4 ise "fikrim yok" dedi.