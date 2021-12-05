"Hüküm" oyunu Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu

Yazar Ahmet Mercan'ın "Hüküm" adlı tiyatro oyunu Seyirlik Sanat tarafından Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Yönetmenliğini Burak Dur'un üstlendiği "Hüküm" oyunu idealist bir hakimin hatalı bir karar vermesinin ardından vicdani hesaplaşmasını konu alıyor.

Oyuncu kadrosunda Sinan Koşan, Tuncay Çağıl, Hüseyin Karabağ, Hüseyin Öztürk, Helin Soyumer, Yılmaz Ceylan ve Miray Çelik'in yer aldığı oyunun süpervizörlüğünü Hacı Ali Konuk, proje danışmanlığını ise Davut Akgül yapıyor.

Oyunun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan yazar Ahmet Mercan, insanın hayatın içinde pek çok zaman hüküm verme pozisyonunda kaldığını belirterek, "Hüküm aslında nasıl oluşuyor? Biz bu oyunda bunu irdeliyoruz. İnsan denen varlığın özellikleri ve tanımsız değişimlere uğramasını ele alıyoruz. Bütün su değişim süreçlerinde adaletin nasıl kaim kılacağını anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Mercan, adalet, hukuk, vicdan ve ahlak ilişkilerini ortaya sermeye çalışan bir oyun kaleme aldığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan hakları mücadelesiyle uzun zamandır pratik olarak uğraştığım için teoride sürekli adaletle vicdan ve ahlak ilişkisini merak etmişimdir. Bütün bunların aslında bir eğitim konusu haline getirilmesi lazım. Biz bunu sadeleştirerek okullarda daha anlaşılır bir şekilde dramatik yapılar üzerinden neticeleri oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Belki buna bir katkısı olur diye böyle bir oyun yazmak istedim."

"Hüküm" oyunu bugün 19.00'da Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.