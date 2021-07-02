Hukukçular Elmalı davasını değerlendirdi: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı

Antalya Elmalı'da 7 yaşındaki kız çocuğu ile 10 yaşındaki ağabeyinin istismara uğradığına ilişkin yürütülen davada tutuklu anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman'ın serbest bırakılmasının yankıları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki kardeşin devlet korumasına alındığını duyururken, davayı değerlendiren hukukçular, olmayan ses kayıtlarının ve mektubun çocuklara aitmiş gibi yayınlanmasının ikinci kez mağduriyet yarattığını söyledi.

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davada tutuklu anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman'ın 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu karar tüm kesimlerin tepkisini çekerken, ortaya atılan bazı ses kayıtları ve mektupların çocuklara ait olmadığı öğrenildi.

İki kardeş devlet korumasına alınırken, sosyal medyada çocukların istismarı çizdiği resimler ve kimlik bilgilerinin paylaşılması ile ilgili hukukçular, "Dosyada olmayan ses kayıtları ve olmayan mektup çocukları ikinci kez mağdur etti." dedi. 6 ayın ardından Türkiye'nin gündemine oturan tahliyeleri değerlendiren hukukçular şu değerlendirmelerde bulundu.

"İKİNCİ BİR MAĞDURİYET OLUŞTU"

Milliyet'e konuşan Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul, "Olayı duyduğumuz ilk andan itibaren savcılık aşamasında dosyayı takip etmeye başladık. Dava açıldıktan sonra da Antalya Barosu olarak dosyaya müdahil olduk. Dosyada çocuklara ait olmayan mektup ve ses kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerin yayınlanması çocukların ikinci bir mağduriyet yaşamalarına da sebep oldu." dedi.

"ÇOCUK HAKLARI POPÜLİZME KURBAN EDİLEMEYECEK KADAR DEĞERLİ"

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan ise "Bu dosyayla 2 yıldır uğraşıyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkması için ilmek ilmek ördük. Kimse zarar görmesin diye 2 yıldır basın ve kamuoyundan özenle kaçırdığımız dosyalardan biriydi. Çocuk hakları mücadelesi yaptığını söyleyen bazı dernekler, işi kendi çıkarları için popülizme kurban ediyor. Bir istismar olabilir. O bile net değil dosyada. Çocuk hakları mücadelesi popülizme kurban edilmeyecek kadar değerlidir." ifadelerini kullandı.

"BELGELERİ YAYINLAYANLARA BUNUN HESABI SORULMALI"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de şunları söyledi: "Bu dosya iki tarafın avukatları ve baronun elindeydi. Bu bilgilerin yayımlanmasının suç olduğunu biliyorduk ve buna rağmen yayımlandı. Bu belgeleri kim yayınladıysa Adalet Bakanlığı bunun hesabını sormalı ve gündeme getirilme şekline dair önlemler almalı. Biz davanın ne avukatı ne de savcısıyız. Sadece mağdurun bize yardım talebiyle geldiği süreçlerde, onlara yardım sürecini takip eden kuruluşlarız. Ancak sosyal medyada yaşanan olay konusunda şunu diyoruz; paylaşılmaması gerekiyordu."