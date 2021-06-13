Prof. Dr. Ersan Şen'den canlı yayında tepki çeken aşı sözleri: Asker zoruyla yapılsın, olmayan hapse atılsın
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Prof. Dr. Ersan Şen'den canlı yayında tepki çeken aşı sözleri: Asker zoruyla yapılsın, olmayan hapse atılsın

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı bir canlı yayında koronavirüs aşısı olmayanlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şen, zorunlu aşı uygulamasının başlatılması gerektiğini belirtip "Mazeretin yoksa bunun da yaptırımı şudur; 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası. Hatta ben zorunlu aşıyı gelir evinde iş yerinde tatbik ederim. Asker ve polis zoruyla evlerine iş yerlerine girip yaparsın." ifadelerini kullandı.

Dün akşam HaberTürk ekranlarında bir canlı yayına çıkan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, koronavirüs sürecinde yaşanılanlara ve aşılama uygulamasına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

HAPİS CEZASI ÖNERDİ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın da konuk olarak yer aldığı programda Şen, aşı olmak istemeyen vatandaşlara yönelik konuşurken, "Zorunlu aşıyı çıkarırsın. Dersin ki kardeşim, tıbbi geçerli mazeretin olmamak kaydıyla eğer bu mazeretin yoksa bunun da yaptırımı şudur; 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası. Hatta ben zorunlu aşıyı gelir evinde iş yerinde tatbik ederim. Bu gücün varsa uygularsın."

"ASKER ZORUYLA EVE, İŞ YERİNE GİRİP YAPARSIN"

Şen, tepki çeken açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Benim sıram geldiyse, ben aşıya gitmediysem, haklı bir mazeretim yoksa, yaptırımın neyse tatbik edersin. O insanları aşıya mecbur edersin. Veya öyle bir günler olur ki, asker ve polis zoruyla evlerine iş yerlerine girip yaparsın. Bu hayat, her şey mümkün."

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Şen'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Kullanıcılar duruma tepki gösterirken Twitter'da #HaddiniBilErsanŞen hashtag'ı kısa sürede TT oldu.

Prof. Dr. Ersan Şen'den canlı yayında tepki çeken aşı sözleri: Asker zoruyla yapılsın, olmayan hapse atılsın
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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