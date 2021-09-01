Hukuk 5 yıl oldu mu? Hukuk fakültesi kaç yıl?

Bir dönem gündeme gelen Hukuk Fakültesi'nin öğrenim süresi hakkında Hukuk 5 yıl oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu son açıklamanın ardından merakla araştırılıyor. Yargı Reformu kapsamında gündeme alınan konulardan birisi olan Hukuk Fakültesinin 5 yıl olması hususu, nitelikli eğitim için önem arz ediyor. Peki, Hukuk Fakültesi 5 yıl mı oldu? Hukuk kaç yıl?