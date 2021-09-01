Hukuk 5 yıl oldu mu? Hukuk fakültesi kaç yıl?
Bir dönem gündeme gelen Hukuk Fakültesi'nin öğrenim süresi hakkında Hukuk 5 yıl oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu son açıklamanın ardından merakla araştırılıyor. Yargı Reformu kapsamında gündeme alınan konulardan birisi olan Hukuk Fakültesinin 5 yıl olması hususu, nitelikli eğitim için önem arz ediyor. Peki, Hukuk Fakültesi 5 yıl mı oldu? Hukuk kaç yıl?
Hukuk kaç yıl? Hukuk 5 yıl oldu mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk fakültelerinin eğitim süreleriyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından "Hukuk fakültesi kaç yıl?" sorusu gündeme oturdu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
HUKUK 5 YIL MI OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." dedi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Konuya dair son detaylar aktarılmadı.
HUKUK FAKÜLTESİ KAÇ YIL?
Hukuk bölümü toplamda 4 yıl okunmaktadır. 4 yıl boyunca Hukuk bölümünde bulunan tüm derslerden başarılı olan öğrenciler Hukuk bölümünü bitirip diplomalarını alabilirler.