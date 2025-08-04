Hugo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Sinemaseverlerin ilgisini çeken yapımlardan biri olan Hugo filmi, beyaz perdedeki başarısının ardından televizyon izleyicisinin de beğenisini kazanmaya devam ediyor. Görsel anlatımı ve dokunaklı hikayesiyle dikkat çeken film, yayınlandığı her platformda izleyicileri kendine hayran bırakıyor.
Hugo filmini izlemeyi düşünenler için filmle ilgili detaylar merak konusu. Özellikle "Hugo'nun konusu nedir?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Filmde neler anlatılıyor?" gibi sorular, izleyicilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İşte Hugo'ya dair tüm detaylar…
HUGO FİLMİ KONUSU
1930'ların Paris'inde geçen Hugo, bir tren istasyonunun duvarları arasında gizlice yaşayan küçük bir çocuğun hikâyesini anlatır. Annesiz büyüyen Hugo, saat ustası olan babasından mekanik düzenekleri tamir etmeyi öğrenmiştir. Ancak babasının trajik ölümünden sonra, onu terk eden sorumsuz amcası Hugo'yu tren istasyonundaki saatleri kurmakla görevlendirir. Hugo'nun en değerli mirası, babasından kalan ve özel bir anahtarla çalışan otomaton (mekanik adam)dır. Hugo, bu otomatonun içinde bir mesaj veya sır olduğuna inanmaktadır ve onu çalıştırmak için gereken kalp şeklindeki anahtarı bulmaya kararlıdır.
Bu gizemi çözmeye çalışırken Hugo, tren istasyonunda oyuncak dükkânı işleten yaşlı Georges Méliès ve onun torunu Isabelle ile tanışır. Zamanla Hugo, babasının, otomatonun ve Georges Méliès'in geçmişi arasında şaşırtıcı bağlar olduğunu keşfeder. Bu bağlantı, Hugo'yu sinema tarihinin ilk büyücülerinden biri olan Méliès'in unutulmuş anılarına götürecek; kayıp bir geçmişi yeniden gün yüzüne çıkaracaktır.
HUGO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Asa Butterfield – Hugo Cabret
Chloë Grace Moretz – Isabelle
Ben Kingsley – Georges Méliès / Papa Georges
Sacha Baron Cohen – Müfettiş Gustave Dasté
Ray Winstone – Claude Cabret
Emily Mortimer – Lisette
Jude Law – Bay Cabret
Helen McCrory – Jeanne d'Alcy / Mama Jeanne
Michael Stuhlbarg – René Tabard
Christopher Lee – Mösyö Labisse
Frances de la Tour – Madam Emile
Richard Griffiths – Mösyö Frick
Marco Aponte – Tren mühendisi asistanı
Kevin Eldon – Polis memuru
Gulliver McGrath – Genç Tabard
Angus Barnett – Sinema menajeri
Ben Addis – Salvador Dalí
Emil Lager – Django Reinhardt
Robert Gill – James Joyce