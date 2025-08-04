Hugo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Hugo filmini izlemeyi düşünenler için filmle ilgili detaylar merak konusu. Özellikle "Hugo'nun konusu nedir?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Filmde neler anlatılıyor?" gibi sorular, izleyicilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İşte Hugo'ya dair tüm detaylar…

HUGO FİLMİ KONUSU

1930'ların Paris'inde geçen Hugo, bir tren istasyonunun duvarları arasında gizlice yaşayan küçük bir çocuğun hikâyesini anlatır. Annesiz büyüyen Hugo, saat ustası olan babasından mekanik düzenekleri tamir etmeyi öğrenmiştir. Ancak babasının trajik ölümünden sonra, onu terk eden sorumsuz amcası Hugo'yu tren istasyonundaki saatleri kurmakla görevlendirir. Hugo'nun en değerli mirası, babasından kalan ve özel bir anahtarla çalışan otomaton (mekanik adam)dır. Hugo, bu otomatonun içinde bir mesaj veya sır olduğuna inanmaktadır ve onu çalıştırmak için gereken kalp şeklindeki anahtarı bulmaya kararlıdır.

Bu gizemi çözmeye çalışırken Hugo, tren istasyonunda oyuncak dükkânı işleten yaşlı Georges Méliès ve onun torunu Isabelle ile tanışır. Zamanla Hugo, babasının, otomatonun ve Georges Méliès'in geçmişi arasında şaşırtıcı bağlar olduğunu keşfeder. Bu bağlantı, Hugo'yu sinema tarihinin ilk büyücülerinden biri olan Méliès'in unutulmuş anılarına götürecek; kayıp bir geçmişi yeniden gün yüzüne çıkaracaktır.

HUGO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Asa Butterfield – Hugo Cabret

Chloë Grace Moretz – Isabelle

Ben Kingsley – Georges Méliès / Papa Georges

Sacha Baron Cohen – Müfettiş Gustave Dasté

Ray Winstone – Claude Cabret

Emily Mortimer – Lisette

Jude Law – Bay Cabret

Helen McCrory – Jeanne d'Alcy / Mama Jeanne

Michael Stuhlbarg – René Tabard

Christopher Lee – Mösyö Labisse

Frances de la Tour – Madam Emile

Richard Griffiths – Mösyö Frick

Marco Aponte – Tren mühendisi asistanı

Kevin Eldon – Polis memuru

Gulliver McGrath – Genç Tabard

Angus Barnett – Sinema menajeri

Ben Addis – Salvador Dalí

Emil Lager – Django Reinhardt

Robert Gill – James Joyce