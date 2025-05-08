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Hudutsuz Sevda final mi yapıyor? Hudutsuz Sevda ne zaman final yapacak?

Hudutsuz Sevda final mi yapıyor? Hudutsuz Sevda ne zaman final yapacak?
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Bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Hudutsuz Sevda final mi yapıyor? Hudutsuz Sevda ne zaman final yapacak?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda final mi yapıyor? Hudutsuz Sevda ne zaman final yapacak?

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NE?

Babasını kan davası sebebiyle kaybeden ve İstanbul'a sürgün edilen küçük Halil İbrahim, 20 yıl sonra Karadeniz'e dönüş yapar. Artık yakışıklı ve güçlü bir genç adam olan Halil İbrahim, sevdiği kadın Yasemin ile evlilik planları yapar ve yeni bir hayat kurmayı hedefler. Ancak, yaşanan olaylar bu planlarına engel olur.

İntikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in yaşamı, Leto'ların Zeynep'i hayatına girmesiyle tamamen değişir. Bu durum, Halil İbrahim'in hayatında yeni bir dönemin başlangıcını simgeler.

Hudutsuz Sevda final mi yapıyor? Hudutsuz Sevda ne zaman final yapacak?

HUDUTSUZ SEVDA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yeni bölümleriyle Perşembe akşamları ekrana gelen dizinin sezon finali belli oldu. Mayıs ayında sezon finaline girecek olan Hudutsuz Sevda 67. Bölümüyle izleyicilerine kısa süreli veda edecek.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda; Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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