Hudut kapılarında görevli pasaport polislerinin kıyafeti değişti

01.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:14

EMNİYET Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti. Hudut kapılarında 100 milyondan fazla yolcuyu karşılayan pasaport polisleri artık turkuaz renkli ve ön kısmında 'Turkey' yazısı bulunan özel tasarım polis yeleği giymeye başladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık havaalanlarında, 'Yolcu Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Anket Çalışması' başlatmış, bu kapsamda havaalanlarına yerleştirdiği cihazlarla yolculara hizmet veren pasaport polislerinin genel davranış ve tutumlarını değerlendirmeye almıştı. Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dildeki anket cihazlarıyla yapılan uygulamada, yolcuların pasaport polisi hizmetlerinden memnun oldukları ya da olmadıkları durumlar ortaya çıkarılarak, eksik görülen hususlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmıştı. Bakanlık şimdi de her gün binlerce yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarında, vitrin konumunda bulunan pasaport polislerine ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Kaynak: DHA