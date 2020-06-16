HUDER, temsilde adalet ve mesleğin korunmasını istiyor
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HUDER, temsilde adalet ve mesleğin korunmasını istiyor

Hukuki Araştırmalar Derneği Bursa Şubesi (HUDER) Başkanı Avukat Necdet Yılmaz, Avukatlık Kanunu değişiklik çalışmalarına ilişkin "Temsilde adalet ve mesleğin onurunun korunması için düzenleme gerekli" dedi.

HUDER, temsilde adalet ve mesleğin korunmasını istiyor
16.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:34

Hukuki Araştırmalar Derneği Bursa Şubesi (HUDER) Başkanı Avukat Necdet Yılmaz, Avukatlık Kanunu değişiklik çalışmalarına ilişkin "Temsilde adalet ve mesleğin onurunun korunması için düzenleme gerekli" dedi.

Hukuki Araştırmalar Derneği Bursa Şubesi (HUDER) Başkanı Avukat Necdet Yılmaz, bünyesinde on binlerce avukat bulunduran baroların öncelikle bir meslek örgütü olduğunu unutmaması gerektiğini kaydederek, "Temsilde adalet ve mesleğin onurunun korunması için düzenlemenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Nispi Temsil Sistemi talep ediyoruz. Baroların siyasi söylemleri öne çıkarmaları, ideolojik tutum ve davranışlarda bulmaları doğru değildir. Baroların önceliği mesleğin ve mensuplarının sorunlarını dile getirmektir. Yüzde 51 ile kazanılan Baro seçimlerinde yüzde 49'un görüşünü yok sayılıyor. Bu nedenle Hukuki Araştırmalar Derneği Bursa Şubesi olarak Avukatlık Kanunu Değişiklik çalışmalarını destekliyoruz" dedi.

HUDER'den Bursa Barosuna Çağrı

HUDER Başkanı Avukat Necdet Yılmaz, yaptığı açıklamada Avukatlık Kanunu'nun 90. ve 114. maddesinde değişiklik yapılmasının demokratik, çoğulcu bir Baro temsili için gerekli olduğunu kaydetti. Başkan Yılmaz, "Anayasanın 67/5 maddesine göre; seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenmelidir. Değişiklik teklifimiz Avukatlık Kanunun 90. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği delege seçiminin de yer aldığı Avukatlık kanunun 114. Maddesine ilişkindir. Nisbi Temsil Sistemi farklı görüş ve düşüncelerin temsil edilmesini sağladığı bir sistemdir" dedi.

Nispi Temsil Sistemi'nin temsilde adaletin sağlanması için önemli olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliğin özelikle FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirilmesinin çıkmaz oluşturacağını da kaydetti.

Bursa Barosu temsilden yana olmalı

HUDER Başkanı Avukat Necdet Yılmaz, Bursa Barosu'na temsilden, adaletten yana olmaları çağrısı yaptı. Yılmaz, seçime katılan listelerin yönetimde temsil edilmelerini sağlayan Nisbi Temsil Sistemin mesleğin sorunlarına çözüm getireceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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