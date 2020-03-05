Hüddam 3: Lamia Filmi
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Hüddam 3: Lamia Filmi

Hüddam 3: Lamia filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hüddam 3: Lamia filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:01
Hüddam 3: Lamia Filmi

Korku türündeki 'Hüddam' filminin üçüncü devam halkası olan 'Hüddam 3: Lamia'nın koltuğunda serinin diğer filmlerini de yöneten Utku Uçar oturuyor.

Yönetmen: Utku Uçar

Senaryo: Utku Uçar

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Hüddam 3: Lamia

Yapımcı Firma: Hayal Sanat

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 04.09.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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