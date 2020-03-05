Hüddam 3: Lamia Filmi
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Korku türündeki 'Hüddam' filminin üçüncü devam halkası olan 'Hüddam 3: Lamia'nın yönetmen koltuğunda serinin diğer filmlerini de yöneten Utku Uçar oturuyor.
Yönetmen: Utku Uçar
Senaryo: Utku Uçar
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Hüddam 3: Lamia
Yapımcı Firma: Hayal Sanat
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 04.09.2020
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Kaynak: InterSinema.com