Hüda Kaya kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hüda Kaya'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Hüda Kaya kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hüda Kaya'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

14.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:48
Hüda Kaya kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hüda Kaya'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Hüda Kaya'dır. Hüda Kaya'nın hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. Peki, Hüda Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne? Bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hüda Kaya'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz. Hüda Kaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, görevi ne?

HÜDA KAYA KİMDİR?

Hüda Kaya 9 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 25., 26. ve 27. Dönem HDP İstanbul Milletvekilidir.

Hüda Kaya doğum tarihi : 9 Ekim 1960

Hüda Kaya kaç yaşında : 60 yaşında

Hüda Kaya mesleği ne : Yazar, Siyasetçi

Hüda Kaya nereli : İstanbul doğumlu

Uzun yıllar Ürdün, Sudan, Pakistan, İran, Keşmir, Lübnan ile Filistin mülteci kamplarında çalışmalarda bulundu. Bunun yanında Kardelen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kurulmasında büyük rol oynadı. Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği'ne de üye olan Kaya, üç dönem Halkların Demokratik Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilmiştir. Ayrıca Demokratik İslam Kongresi Şura Girişimi Üyeliği de yapmaktadır.

Hüda Kaya, TBMM 25., 26. ve 27. Dönem HDP İstanbul Milletvekilidir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 18:48:30. #1.14#
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