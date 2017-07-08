Hububatçıların hedefi Afrika

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan Özmen: "Dünyanın en kaliteli buğdayı Türkiye'de"

"Yeni pazarlara açılmamızın zamanı geldi, Afrika ciddi un talep eden bir kıta"



MARDİN - Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan Özmen, dünyanın en kaliteli buğdayının Türkiye'de yetiştiğini ve 150 ülkeye un ihraç edildiğini belirterek, hububatçıların yeni hedefinin Afrika olduğunu çünkü bu kıtada ciddi bir un talebinin olduğunu vurguladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Hububat Ticaret Merkezinde bu yılki buğday hasadına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı. Merkezin tek kadın işletmecisi Aysun Çınar'ın organizasyonu ile yapılan toplantıya, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan Özmen, Mardin Sanayici İşadamları Derneği Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Nasır Duyan, Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Salim İlhan ve çok sayıda işadamı katıldı.

Toplantıda konuşan Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Özmen, Türkiye'de yaklaşık bir ay önce Mardin ve Şanlıurfa ile Çukurova'da hasat döneminin başladığını belirterek, hasadı tamamlanan Güneydoğu dahil olmak üzere Türkiye'nin tamamında çok güzel bir rekolte elde ettiklerini dile getirdi. Yağışların beklentilerini karşıladığını anlatan Özmen, "İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da 22 milyon ton bir buğday rekoltesi var. Tabi buğdayın rekoltesi ve kalitesi önemli. Çünkü Türkiye iyi buğday üretmek zorunda çünkü 80 milyonluk bir nüfusu besliyor. Bunun yanı sıra 20 milyon turist geliyor ve o turistlerimiz de besleniyor. En önemlisi ise 150 ülkeye un ihraç ederek, bu konuda dünya birincisi konumunda" dedi.

Dünyanın en kaliteli buğdayının ve buna bağlı olarak ununun Türkiye'de olduğunu anlatan Özmen, "Bu nedenle artık yeni pazarlara açılmamızın da zamanı geldi. Afrika un talep eden bir kıta, uzak doğuda Endonezya ve Filipinler un ihtiyacı yüksek ülkeler. Buralarda yeni pazar arayışına girmemiz lazım" diye konuştu.