Hububat üreticisi gözünü bulutlara dikti
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Hububat üreticisi gözünü bulutlara dikti

01.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:52

Hububat üreticisi gözünü bulutlara dikti Kuraklık barajlardan sonra buğday ve arpayı da vurdu çiftçi yağış bekliyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: "Yağışımız çok az, göletlerimizde su kalmadı ürünler yağmur ve kar bekliyor" "Bu şekilde kurak gider ve yağış olmazsa...

Hububat üreticisi gözünü bulutlara dikti

Kuraklık barajlardan sonra buğday ve arpayı da vurdu çiftçi yağış bekliyor

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan:

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"Yağışımız çok az, göletlerimizde su kalmadı ürünler yağmur ve kar bekliyor"

"Bu şekilde kurak gider ve yağış olmazsa sulama sistemlerimizin yeterli olmayacağı görülüyor"

ESKİŞEHİR - Sonbaharla birlikte uyanıp filizlenen buğday ve arpalar tarlaları yeşile boyarken, ülke genelinde etkili olan kuraklık sebebiyle endişelenen çiftçi dört gözle yağmur ve kar bekliyor.

Eskişehir'in Tepebaşı bölgesinde ekim ayında toprakla buluşan hububat tohumları filizlenmeye başladı. Kasım ayında ekilen tohumlarsa kuraklık nedeniyle sulanamadığı için ve yağış azlığından dolayı toprağın altında kaldı. Hal böyle olunca gözünü bulutlara diken çiftçi, yağmur ve kar bekleyişine geçti. Bölgede 100 bin dönümün üzerinde hububat ekiminin olduğu öğrenilirken, ekili alanlar drone ile havadan görüntülendi. Yurt genelinde birçok baraj ve akarsu kaynağındaki su seviyesinin düşmesi ise üreticiyi endişelendiriyor.

"Kar ve yağmur bekliyoruz"

Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yağışların az olduğunu ve göletlerde su kalmadığını söyledi. Ürünlerin sağlıklı yetişmesi için gelecek ay içinde yağmur ve kar yağışına ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Buluşan, "Yağışımız çok az, yağışlar yeterli değil. Göletlerimizde su kalmadı, yer altı sularımız çekiliyor. Kasım ayında ekilen ürünler bitmedi. Ürünler yağmur bekliyor. Bu nedenle çok büyük sıkıntı var. Bu şekilde kurak gider ve yağış olmazsa yeraltı ve üstten sulama sistemlerimizin yeterli olmayacağı görülüyor.

Aralık ayında kar yağışı bekliyoruz. Kar, buğday ve arpanın üzerini yorgan gibi örter. Şu anda üreticimiz gübre de atamaz. Ürünlerimiz çok küçük. Büyümeleri için yağış ve zamana ihtiyaç var. Toprağım verimli olması ve dinlenebilmesi için kar yağışına da ihtiyacımız var. Yılardır kar sıkıntımız var yeterince kar yağmıyor" diye konuştu.

Hububat üreticisi gözünü bulutlara dikti
Hububat üreticisi gözünü bulutlara dikti
Hububat üreticisi gözünü bulutlara dikti
Hububat üreticisi gözünü bulutlara dikti
Hububat üreticisi gözünü bulutlara dikti
Hububat üreticisi gözünü bulutlara dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞATAY GÜR

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