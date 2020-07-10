Huawei Mate 40, Kavisli Ekrana Sahip Olabilir! Yakın zamanda gelmesi beklenen Huawei Mate 40'ın kavisli ekran ile geleceği ortaya çıktı. Ekran koruyucusu ortaya çıkan Huawei Mate 40'ın ekran tasarımı da ortaya çıktı.

Yakın zamanda gelmesi beklenen Huawei Mate 40'ın kavisli ekran ile geleceği ortaya çıktı. Ekran koruyucusu ortaya çıkan Huawei Mate 40'ın ekran tasarımı da ortaya çıktı. Yüksek özelliklere sahip olacak Huawei Mate 40'ın ekranı, kavisli bir tasarıma sahip olacak.

Bir Weibo kullanıcısı tarafından ortaya çıkan görseldeki cihazın, Huawei'nin yeni üst segment modeli Mate 40'ın ekran koruyucusuna ait olduğu iddia ediliyor. Huawei Mate 40'ın ekran koruyucusu olan bu malzeme, kavisli bir tasarıma sahip. Bu da cihazın ekranının kavisli olacağını işaret ediyor.

Tabi kavisli ekran tasarımı gerçekten şık bir görüntü sunuyor. Samsung'un Edge modellerinde dikkat çeken bu ekran, aslında gerçekten kullanışlı. Ancak cihazın kırılmamasını istiyorsanız bir ekran koruyucu takmanız gerekiyor. Ancak kavisli ekralara ekran koruyucu uyumlu olmuyor. Bu yüzden Huawei Mate 40 için bu bir dezavantaj olabilir.

Huawei Mate 40 Kavisli Ekran Kullanabilir

Öte yandan Huawei Mate 40'ın içerisinde Kirin 1020 yonga setinin bulunacağı söyleniyor. Aynı zamanda arka kısmında 108MP'lik bir ana kamera yer alması da mümkün. Tabi Huawei'nin anlaşmazlıklarından dolayı, cihaz Google Play Hizmetleri de alamayacak. Bakalım Huawei bu cihazla nasıl bir satış rakamı elde edecek.

Kaynak: Tamindir