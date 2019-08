Huawei EMUI 9.1 ile akıllı telefonunuzu bir üst seviyeye taşıyın

22.08.2019 06:04

Akıllı telefonunuzu bir üst seviyeye taşıyın

Daha önce HUAWEI P30 ve P30 Pro amiral gemisi akıllı telefonlarında mevcut olan en son EMUI 9.1 yazılımı piyasadaki diğer Huawei modellerinde de kullanılabilecek.



Yakın gelecekte güncelleme almaya başlayacak olan Huawei telefonlar ise HUAWEI P20 (Ağustos-Ekim arası), HUAWEI P20 Pro (Temmuz-Eylül arası), Mate10 Pro (Ağustos-Ekim arası), Mate 9 (Ağustos-Ekim arası),P smart 2019 (Ağustos-Ekim arası), MATE 20 PRO (Temmuz-Eylül arası), P10 (Ağustos-Ekim arası), P10 Plus (Ağustos-Ekim arası), Mate 20 lite (Temmuz-Eylül arası) modelleriden oluşuyor.



EMUI 9.1 ile gelen yeni özellikler arasında EROFS geliştirilmiş dosya sıkıştırma (1000 fotoğrafa kadar bellek kazanımı) ve yüzde 20 daha hızlı rasgele dosya okuma performansı sunan yeni süper dosya sistemini sunuyor. OneHop dosya aktarım sistemi ile destekleyen Huawei telefon ve bilgisayarlar arasında hızlı, kolay ve güvenli dosya aktarımı sağlıyor. Yeni tek el kolay navigasyon ile bir eliniz artık boşta kalacak ve menüler arasında yorulmadan çok kolay gezebileceksiniz. EMUI 9.1 ayrıca GPU Turbo 3.0 versiyonu ile birçok oyunu destekliyor ve GPU Turbo 2.0 ile kıyaslandığında yüzde 10'a kadar daha az enerji kullanıyor. Başarımı daha da arttırmanın yanında güç tüketimini azaltan yeni versiyon daha stabil oyun performansı ve daha yüksek kare hızı sunuyor. Yeni "Gelen arama video gösterisi" ile monoton zil sesleri ve arayüzler tarihe karışıyor. Kullanıcılar farklı kontaktları için kendilerinin yaptığı veya üçüncü parti videoları gelen arama ekranında gösterebiliyorlar.



Güncellemeden önce kullanıcıların aşağıdaki uyarılara dikkat etmeleri gerekiyor:

1. Bazı üçüncü parti uygulamalar Android 9.0 versiyonu ile uyumlu olmayabilir ve güncellemeden sonra beklendiği gibi çalışmayabilir. Özellikle çökme, donma ve aşırı enerji harcama gibi durumlar oluşabilir. Bu sorunlardan etkilenmemek için tüm uygulamaların güncel olduğu Google Play uygulama mağazası üzerinden kontrol edilmeli.



2. Akıllı telefon root'lanmamış olmalı.



3. Telefonun 6 GB üzerinde boş depolama alanına sahip olduğu kontrol edilmeli. Aksi halde güncelleme başarısız olabilir. Telefondaki depolama bilgileri Ayarlar > Depolama yolu ile kontrol edilebilir.



4. Telefonun ana versiyon numarasında (orijinal yazılım) olduğu kontrol edilmeli. Telefonun EMUI versiyonunu kontrol etmek için Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncellemesi > Güncellemeleri Kontrol Et yolu kullanılabilir.



5.Güncelleme dosyaları kademeli olarak dağıtılmaktadır ve bir modelin tamamen güncellenmesi ortalama bir ay sürebilir.



Yeni EROFS dosya sistemi

EMUI 9.1'de Huawei, dosya sisteminde bir kez daha yenilikler yaparak, sistem bölümünde EROFS'yi ilk kullanan (bilgisayarın C diskine eşdeğer) üretici oldu. Bu yenilik, cep telefonu performansında aşağıdaki gelişmeleri getiriyor: Rastgele okuma performansı ortalama yüzde 20, maksimum rastgele okuma performansı yüzde 300 daha yüksek. Uygulama başlatma, ağır yük senaryolarında yüzde 10'dan fazla daha hızlıdır. Sistem ROM'u 2 GB daha az yer kapladığı için depolama yer tasarrufu sağlar. Bellek yetersiz olduğunda, tekrarlanan verilerin okunması ve sıkıştırmadan kaynaklanan donma problemi yoktur.



EROFS salt okunur olarak tasarlanmıştır. Sistem bölümünü üçüncü taraf uygulamalar yeniden yazamaz, bu yüzden daha güvenlidir.



GPU Turbo 3.0 oyun deneyimini geliştiriyor

P30 serisi, oyun deneyimini derinlemesine optimize eden ve çoğu oyuncunun gereksinimlerini karşılayan 25 popüler oyunu destekleyen GPU Turbo 3.0'ı uygulayan ilk seri oldu. Getirdiği performans ve pil süresi avantajlarına ek olarak, AI görüntü zamanlaması görüntüdeki tırtıklı kenarları yumuşatır, karanlık ortamlardaki netliği artırır, görüntü ayrıntılarını zenginleştirir ve oyuncular için görsel deneyimi geliştirir.



GPU Turbo 3.0 destekli oyunlar; Fortnite, Crazy Taxi, Real Racing 3, Knives Out, Battle Bay, Into the Dead 2, NBA 2K19, Dragon Nest M, Duel Links, FIFA Mobile, PES2019, DRAGON BALL LEGENDS, Subway Surfers, Free Fire, Plants vs. Zombie Heroes, Minecraft, Helix, Brawl Stars, and Speed Drifters. Hali hazırda GPU Turbo 2.0 destekli oyunlar ise; PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Arena of Valor, NBA 2K18, Vainglory, and Rules of Survival.



OneHop ile akıllı telefonunuz ve dizüstü bilgisayarınız arasında daha hızlı dosya aktarımı

OneHop işlevi, Huawei akıllı telefonunuz ve Huawei dizüstü bilgisayar arasında hızlı ve kablosuz dosya aktarımı sağlar, kopya panosu içeriğini cihazlar arasında hızlıca kopyalayıp yapıştırır ve akıllı telefon ekran kaydını saklar.



Tek El Kolay Navigasyon

Tek El Kolay Navigasyon özelliği ile artık iki elinizi kullanmak zorunda değilsiniz. Ekran altındaki gezinti tuşlarını saklayabilir, tam ekranın keyfini sürebilirsiniz. Ayrıca sadece bir eliniz ile menü gezintisi çok kolay. Sadece bir hareket ile internet sayfası ve telefon menüsünde ileri-geri gidebilir, açık uygulamaları görebilir, görünen ekran boyutunu küçülterek tek elle kullanımı daha da pratik hale getirebilirsiniz.

Kaynak: Teknotalk.com