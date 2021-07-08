HSK'nin bazı il ve mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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HSK'nin bazı il ve mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK'nin bazı il ve mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), bazı illerin bölge idare ve vergi mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), bazı illerin bölge idare ve vergi mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK Genel Kurulu kararına göre, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Yalova bölge idare mahkemesi yönünden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa Bölge İdare Mahkemesi yargı alanına bağlandı. Eskişehir de bölge idare mahkemesi yönünden Ankara Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlandı.

Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya da bölge idare mahkemesi yönünden İzmir yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlandı.

Kütahya, vergi idare mahkemesi yönünden ise Manisa Vergi Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Eskişehir Vergi Mahkemesi yargı alanına bağlandı.

Ayrıca yeni kurulan ve mevcut bulunan asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin HSK Genel Kurulu kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeni kurulan Alanya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Manisa, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ asliye ticaret mahkemeleri ile mevcut bulunan Adana, Ankara, Ankara Batı, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, İskenderun, İstanbul, İstanbul Anadolu, İzmir, Karşıyaka, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri belirlendi.

HSK'nin söz konusu kararları, 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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