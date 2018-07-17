Hsk'dan Yargıtay ve Danıştay'a Atamalar Resmi Gazata'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay ve Danıştay'a yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete yayımlanan karara göre, Yargıtay üyelerine atanan isimler, Abdullah Özer, Abdurrahman Orkun Dağ, Ahmet Badalı, Ahmet Kar, Ahmet Sezer, Ali Doğan, Ali Nevzat Açıkgöz, Ali Öztürk, Ali Sandıkcı, Aytekin Cenikli, Bayram Aydoğdu, Bayram Şen, Berrin Aksoyak, Bülent Kantarcı, Cafer Aşık, Celal Albay, Cengiz Balıkçı, Cengiz Turhan, Çetin Akkaya, Doğan Ağırman, Ekrem Çetintürk, Harun Mert, Orhan Sekmen, Ergün Şahin, Ertan Aydın, Fahrettin Kırbıyık, Fahrettin Koç, Faris Karak, Fatih Akdoğan, Fatih Mehmet Öztürk, Fehmi Tosun, Ferhan Temel, Feyzullah Taşkın, Fikret Demir, Haluk Beşer, Hasan Öz, Hayri Kaynar, Hulusi Pur, Hüseyin Sarıkamış, İbrahim İlhan, İbrahim Pektaş, İdris Ünal, İlhan Kara, İsmail Aysal, İsmail Tamer, İsmail Ulukul, İsmail Yavuz, Kemalettin Ünlü, Kenan Zeybek, Mahmut Akgün, Mehmet Asanoğlu, Mehmet Cebeci, Mehmet Fatih Belviranlı, Mehmet Odabaşı, Mehmet Özdemir, Mehmet Tunç, Metin Tepe, Mikail Özdemir, Muhammed Yavuz, Muharrem Ürgüp, Mustafa Çorumlu, Mustafa Demirel, Mustafa Doğru, Mustafa Erol, Mustafa Karayıldız, Mustafa Taner Uyar, Mustafa Yapıcı, Mustafa Yıldırım, Muzaffer Gürkanlı, Nadir Meral, Nazım Durmaz, Necip Topuz, Numan Kılıç, Orhan Balbal, Orhan Usta, Orhan Yalmancı, Rahmi Altuntop, Recep Uyanık, Rifat İnanç, Sabri Yılmaz, Sadi Doğan, Salim Küçük, Salim Aker, Serdar Coşkun, Serdar Mutta, Sinan Sezer, Şaban Kazdal, Şahin Çil, Şerafettin Özyürür, Şerafettin Saka, Talip Bakır, Tekin Küçük, Turhan Kök, Uğur Sürmeli, Veli Şengün, Velihattin Eldemir, Yakup Dokgöz, Yılmaz Akıncı, Yunus Yılmaz, Yüksel Gezgin'den oluştu.

Danıştay üyeliğine seçilenlerin isimleri, Abdullah Aygün, Ali Çopur, Battal Öğüt, Fakih Terzi, Gülay Ölmez, Kemal Açıkgöz, Musa Heybet, Mustafa Arslan, Ömer Civri, Recep Kılıç, Sami Karatekin, Şahnaz Gerek. - ANKARA