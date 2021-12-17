HSK'da seçim sona erdi! İşte Yargıtay üyeliğine seçilen 11 isim

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu'nda bugün gerçekleştirilen Yargıtay üyesi seçimleri merakla takip ediliyordu. HSK'daki seçimler sona erdi. Seçimlerin ardından Yargıtay üyeliğine getirilen 11 isim de netleşti.

SEÇİMLER NASIL YAPILIYOR?

Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az 3 yıl görev yapan adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları arasından seçilirken, 12 yıllık görev süresini tamamlayan üyeler, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanıyor.

Yargıtay Üyeliğine seçilen isimler ve görevleri şu şekilde:

1- Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü

2- Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü

3-Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı

4-Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı

5-Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı

6-Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

7-Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı

8-Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı

9-Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir

10-Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü

11-Veysel Bektaş-Cumhurbaşkanı Danışmanı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet