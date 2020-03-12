HRÜ öğrencileri robot projesiyle birinci oldu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Harran Üniversitesi öğrencileri en iyi fikir dalında birinci oldu.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Harran Üniversitesi öğrencileri en iyi fikir dalında birinci oldu.



Toplumun günlük hayatta karşılaştığı sorunlara teknoloji tabanlı çözümler getirebilme gayesiyle, bu sorunlara çözüm olabilecek fikirleri öne çıkarmayı, farklılık ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen University4Society etkinliğinde, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Uçar danışmanlığında fikrini geliştirdikleri 'yapay ve doğal göllerde mikro organizmaların sebep olduğu kirlenmenin çözümü üzerine bir robot projesi' ile birinci oldu.



Yazılımcı, tasarımcı ve iş geliştiricileri bir araya getiren, takımların bir iş fikriyle katılarak mentorlar tarafından eğitim aldığı 48 saatlik girişimcilik programı University4Society yarışmasında Harran Üniversitesi öğrencileri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden gelen öğrencileri geride bıraktı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA