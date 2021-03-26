Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıkları Sabri Uzun ve Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar...
Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel
Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıkları Sabri Uzun ve Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi.
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Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıkları Sabri Uzun ve Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya