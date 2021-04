How I Met Your Father oyuncuları kimler? How I Met Your father ne zaman başlıyor, kaç bölüm sürecek?

Efsane komedi dizisi How I Met Your Mother'ın yan dizisi olacak olan How I Met Your Father oyuncuları yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. İzleyiciler How I Met Your Father oyuncuları kimler? How I Met Your Father ne zaman hangi gün başlayacak? How I Met Your Father kaç bölüm sürecek? merak etti. Ayrıntılar haberimizde.

How I Met Your Father ne zaman başlayacak araştırılmaya başlandı. Başrol oyuncusu açıklanan How I Met Your Father dizisinin diğer oyuncuları da açıklanmaya başladı. Peki, How I Met Your Father oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? How I Met Your Father kaç sezon olacak, kaç bölüm olacak?

HOW I MET YOUR FATHER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

How I Met Your Father dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Dizi yapımcısından resmi bir açıklama bekleniyor.

DİZİ KAÇ SEZON VEYA KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Henüz bu konu hakkında da bir açıklama yapılmadı. Fakat How I Met Your Mother 9 sezon sürmüştü. Buradan da yola çıkılırsa dizinin devam filmi olması beklenen How I Met Your Father'ın da uzun sezonlu olacağı tahmin ediliyor.

HOW I MET YOUR FATHER OYUNCULARI KİMLER?

How I Met Your Father dizisinin başrol oyuncusunun Hilary Duff olacağı açıklandı. Duff, dizide Sophie karakterini canlandıracak. Henüz diğer oyuncularım kim olduğu açıklanmasa da dizinin senaristliğini Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger'ın yapacağı duyuruldu. Bunlara ek olarak How I Met Your Mother dizisinde de yer alan Carter Bays ve Craig Thomas, yeni dizide de yönetici yapımcı olacakları belirtildi.

HOW I MET YOUR MOTHER NEDİR?

How I Met Your Mother, ABD'de yayın yapan CBS kanalında, 19 Eylül 2005'ten 31 Mart 2014'e kadar yayınlamış olan, yaratıcılığı ve yapımcılığını Carter Bays ve Craig Thomas'ın, başrollerini Josh Radnor, Jason Segel, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders ve Alyson Hannigan'ın üstlendiği durum komedisi türündeki televizyon dizisidir. 31 Mart 2014'te yayınlanan 40 dakikalık özel bölümüyle sona ermiştir.

HOW I MET YOUR MOTHER KONUSU NEYDİ?

Dizi, 2030 yılında, Ted Mosby'nin çocuklarına anneleri (kendi eşi) ile nasıl tanıştığını anlatmasıyla başlar. Bob Saget'in seslendirmesiyle asıl karakteri Ted "Size annenizle nasıl tanıştığımı anlatacağım." der ve dizi 2005 yılına döner. Bays ve Thomas dizideki arkadaşlığı kendi arkadaşlıklarından yola çıkarak yazmışlardır. Buna göre Ted karakterinde daha çok Bays öne çıkarken Marshall ve Lily karakterleri ise Thomas ve eşinden esinlenilmiştir.